Quem é Gilberto Waller Júnior, novo presidente do INSS que assume o órgão após denúncias de fraudes

Gilberto Waller Júnior assumiu a presidência do INSS com a responsabilidade de facilitar o acesso de investigadores a informações e de ressarcir milhões de aposentados e pensionistas prejudicados pelas fraudes. Ele é procurador federal de carreira e está no Instituto desde 1998. É pós-graduado em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Confira.



