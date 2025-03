Raphinha fala em 'dar porrada' em argentinos e esquenta o clima para clássico em Buenos Aires

A seleção brasileira já está em Buenos Aires para o jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes do clássico, o clima esquentou por conta de uma declaração de Raphinha. Em uma conversa com o ex-jogador Romário, o atacante falou em "dar porrada" nos argentinos dentro e fora de campo. E o treinador Dorival Júnior confirmou seis alterações na equipe titular do Brasil.



