Rapper ‘P. Diddy’ é absolvido de acusação de extorsão e tráfico sexual

O rapper Sean Diddy Combs foi considerado culpado de duas acusações relacionadas à prostituição, mas absolvido de extorsão e tráfico sexual. Com a sentença, ele se livrou da pena de prisão perpétua. De acordo com a promotoria, os crimes foram praticados entre 2007 e 2024, em festas regadas a drogas e sexo sem consentimento. A data da sentença ainda não foi definida. Somadas as duas condenações por deportação para prostituição podem resultar em até 20 anos de prisão.



