Rastro luminoso que cruzou o céu na noite de quarta (14) pode ter sido restos de foguete americano

Especialistas acreditam que o rastro luminoso visto ontem à noite (14) em várias regiões do país eram fragmentos de um foguete norte-americano, que foi lançado ao espaço há 11 anos. O objeto luminoso foi visto em cidades de Goiás, no Distrito Federal, na Bahia e em Minas Gerais. Segundo especialistas, o objeto luminoso é um lixo espacial. Restos de um foguete inativo de uma empresa norte-americana. O foguete tem cerca de 70 metros de altura e o que caiu na Terra foi um pedaço de 20 metros, responsável por levar um satélite para a órbita terrestre.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!