RECORD apresenta aos presidentes da Liga Forte União o projeto de transmissão do Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro volta à tela da RECORD no próximo ano em uma parceria que prevê a transmissão de 38 jogos. Presidentes dos times da Liga Forte União estiveram na sede da emissora, em São Paulo, para conhecer o projeto de transmissões e da cobertura do campeonato. A RECORD resgata uma tradição de mais de 70 anos mostrando o melhor do esporte que é paixão nacional. Em 2025, serão 38 jogos do Brasileirão na tela da RECORD, no R7 e PlayPlus.