RECORD ganha prêmio Anamatra de Direitos Humanos pela reportagem ‘Escravas de Família’

Nesta quarta (4), a RECORD recebeu em Brasília o prêmio Anamatra de Direitos Humanos, promovido pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A reportagem Escravas de Família, da repórter Giselle Barbieri, venceu o prêmio na categoria jornalismo de vídeo. As gravações foram feitas na Bahia, estado que lidera as denúncias de trabalho escravo doméstico no Brasil.