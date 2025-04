Recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro evolui bem, afirma equipe médica

A recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro evolui bem, de acordo com os médicos. 48 horas depois da cirurgia no abdômen, ele fez fisioterapia e andou pelos corredores do hospital. Ele contou com o apoio de um andador, da equipe de enfermagem e de um médico. Ele usa um dreno bilateral e outros dois drenos na parte inferior do abdômen, e também está com um acesso central na altura do peito, por onde recebe medicação e alimentação. Além disso, o ex-presidente utiliza uma sonda no nariz. Em mensagem nas redes sociais, Bolsonaro afirmou estar focado na recuperação da cirurgia mais invasiva que já enfrentou até hoje, a sexta depois da facada em 2018. As visitas estão restritas aos familiares, mas aliados políticos foram até o hospital para manifestar apoio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!