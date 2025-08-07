Remédios para emagrecer feitos em farmácias de manipulação são vendidos sem princípio ativo

A substância que vendem em remédios para emagrecer feitos em farmácias de manipulação, a tirzepatida, não é encontrada a venda no mercado e só está presente no medicamento original. Uma análise mostra que na venda irregular desses supostos medicamentos o que menos tem é o princípio ativo, em algumas foram encontradas bactérias e somente álcool na composição.



