Representantes dos países da Otan se reúnem para discutir o fim da guerra na Ucrânia

Nesta quinta (13), representantes dos países que integram a Otan, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se reuniram para discutir o fim da guerra na Ucrânia. O novo chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos participou pela primeira vez da reunião na Bélgica. Pete Hegseth elogiou a iniciativa do presidente Donald Trump em negociar o fim da guerra no leste europeu.



