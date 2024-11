Responsável pelas explosões em Brasília foi candidato a vereador e antecipou ataque nas redes

As explosões que ocorreram na Praça dos Três Poderes nesta quarta (13) são consideradas um incidente gravíssimo pelas autoridades. Neste momento, o presidente Lula está no Palácio da Alvorada, acompanhado do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que o informa em tempo real sobre as apurações. A Polícia Civil está cuidando da perícia, e o BOPE - Batalhão de Operações Especiais - está tratando da interdição da área. O responsável pelas explosões foi identificado: Francisco Vanderlei Luiz, natural de Rio do Sul (SC) e que já foi candidato a vereador. Francisco havia antecipado as explosões nas redes sociais: ele fez uma postagem em tom de provocação para a Polícia Federal e citou que colocaria bombas em pontos estratégicos da Esplanada dos Ministérios.