Ressarcimento a aposentados que tiveram descontos ilegais pode chegar a R$ 2,1 bilhões

O INSS revelou uma nova estimativa que aponta para um ressarcimento de até R$ 2,1 bilhões a aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em seus benefícios. Já foram registradas mais de 3 milhões de contestações, tanto presencialmente quanto pelo site e aplicativo Meu INSS. Em 512 mil casos, as entidades cobradoras afirmaram possuir provas de autorização. O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, declarou que essas instituições estão sendo intimadas a apresentar documentos que comprovem os vínculos ou a devolver os valores cobrados indevidamente.



