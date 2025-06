Retirada de corpo de brasileira que caiu em vulcão na Indonésia mobiliza mais de 50 socorristas

A morte de Juliana Marins, a jovem brasileira que caiu no penhasco de um vulcão desde a semana passada, foi confirmada pelas autoridades da Indonésia. Mais de 50 socorristas ainda tentam retirar o corpo de do local. O governo brasileiro afirmou que irá prestar todo o apoio à família. O presidente Lula lamentou a morte e afirmou que os serviços diplomáticos e consulares brasileiros na indonésia vão prestar todo o apoio à família. Os socorristas ainda avaliam como vão retirar o corpo do local. Além de Juliana, pelo menos cinco pessoas morreram na trilha que leva ao topo do vulcão nos últimos cinco anos. É uma rota considerada perigosa e não recomendada para iniciantes.



