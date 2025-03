Rússia e Ucrânia discutem acordo para divisão de terras, afirma Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos afirmou que um acordo de divisão de terras está sendo negociado entre a Rússia e a Ucrânia, em meio às discussões para um cessar-fogo. Ao lado do secretário de defesa, Donald Trump disse que em breve haverá um acordo de cessar-fogo total. O republicano também anunciou um contrato com a fabricante Boeing para desenvolver um novo caça para a força aérea americana. Ele também comentou que será a aeronave mais avançada e letal já construída.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!