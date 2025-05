Rússia estaria usando o Brasil como base para treinar espiões, aponta jornal americano

Uma reportagem do jornal americano The New York Times afirma que a Rússia tem usado o Brasil como base para falsificar identidades e treinar espiões. A reportagem cita o caso de Sergey Cherkasov. Ele foi preso no Brasil em 2022 por usar documentos falsos e por suspeita de espionagem. A investigação aponta que cidadãos russos chegam ao país com o objetivo de criar identidades falsas. Depois, são mandados para países da Europa, Estados Unidos ou Oriente Médio, onde passam a atuar como agentes infiltrados.



