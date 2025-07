Rússia faz maior ataque com drones e mísseis desde o início da guerra com a Ucrânia

A Ucrânia enfrentou nesta quarta (9) o maior ataque com drones e mísseis desde o início da guerra com a Rússia. Segundo a Força Aérea ucraniana, dos 728 drones, 718 foram interceptados; dos 13 mísseis, sete foram abatidos. Na região de Donetsk, oito pessoas morreram, segundo autoridades locais. O governo russo disse que os alvos eram instalações militares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!