Rússia realiza um dos maiores ataques à Ucrânia e deixa ao menos 12 mortos

A Rússia fez, nesta quinta-feira (24), um dos maiores ataques em três anos de guerra com a Ucrânia. Câmeras distribuídas pela capital Kiev registraram o momento em que os mísseis caíram entre dezenas de prédios. Pelo menos 12 pessoas morreram e 90 ficaram feridas. A região oeste da capital ucraniana foi a mais castigada. Autoridades ucranianas afirmam que a Rússia usou até mísseis norte-coreanos no bombardeio. As buscas por sobreviventes ainda são realizadas com o apoio de cães farejadores.



