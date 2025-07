Santa Catarina registra -10ºC, a menor temperatura do ano no Brasil

A onda de frio que atinge o país fez Santa Catarina registrar dez graus negativos. É a menor temperatura do Brasil, no ano. No Rio Grande do Sul, 29 municípios registraram temperaturas negativas. A mais baixa foi em Getúlio Vargas, no norte do estado. Em Porto Alegre, os termômetros registraram mínima de dois graus. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que as temperaturas fiquem até sexta-feira (4) cerca de cinco graus abaixo da média prevista para esta época do ano, no sul do país.



