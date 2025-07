Santos apresenta o lateral-direito Igor Vinícius, ex-São Paulo

O Santos apresentou, hoje (7), o lateral-direito Igor Vinícius. O jogador estava no São Paulo. Igor Vinícius é o segundo reforço do Santos nesta janela de meio do ano. O lateral assinou contrato até junho de 2028. O Santos segue no mercado em busca de mais reforços. Um nome que agrada a diretoria é de outro lateral-direito, Maike, que está em final de contrato com o Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Santos se enfrentariam na volta do Brasileirão, no próximo fim de semana, mas a partida foi adiada por causa da participação do verdão no Mundial de Clubes. A nova data do confronto ainda não foi divulgada.



