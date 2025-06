São Paulo anuncia oficialmente Hernán Crespo como novo técnico

O São Paulo anunciou oficialmente o novo técnico para a sequência da temporada. É o argentino Hernán Crespo, que já treinou o clube, em 2021, e foi campeão paulista. Como treinador, Crespo tem uma década de carreira. Passou por vários países e conquistou três títulos. O primeiro foi a Copa Sul-Americana com o modesto Defensa e Justícia, da Argentina. A conquista chamou atenção e fez o São Paulo ir atrás do treinador. Em apenas três meses, o time comandado por Hernán Crespo venceu o Campeonato Paulista, em 2021, e quebrou um jejum de oito anos sem título.



