Seca do rio Paraguai, o mais importante do Pantanal, atinge o nível mais baixo em 124 anos

A seca do rio Paraguai, o mais importante do Pantanal, atingiu o nível mais baixo em 124 anos. A situação é alarmante e compromete todo o ecossistema da região. O farol, no leito do rio Paraguai, nunca esteve tão à mostra. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, muitas embarcações já suspenderam as atividades e seguem atracadas, em alguns trechos, a navegação está comprometida.