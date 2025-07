Secretaria do Ambiente do RJ localiza responsáveis por colisão de embarcação com baleia

A Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro localizou os responsáveis pela colisão de uma embarcação com uma baleia em Arraial do Cabo. Os donos dos barcos foram autuados por perseguir e molestar o animal. Ainda no Rio, a Justiça concedeu prisão domiciliar a Danúbia Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!