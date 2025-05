Seleção brasileira de futebol de areia vence e se classifica para a final do mundial

A seleção brasileira de futebol de areia venceu a equipe de Portugal e se classificou para a final do mundial. Os portugueses saíram na frente com um gol de cabeça de Bernardo Lopes. No segundo tempo, Thanger empatou de bicicleta. A virada veio com Filipe que recebeu do goleiro e bateu de primeira. Portugal não desistiu e ainda empatou com André Lourenço. O Brasil voltou a frente no placar depois que Rodrigo converteu um tiro direto. E sobrou para Catarino marcar o quarto e último gol da partida, fechando em quatro a dois. Agora a seleção brasileira vai enfrentar Belarus na busca pelo sétimo título mundial. Este ano, a competição acontece em Seychelles, no leste da África.



