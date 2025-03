Seleção brasileira faz último treino antes do jogo contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa

A seleção brasileira fez, nesta quarta (19), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), o último treino antes do jogo contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival Jr. fez suspense e disse que o atacante João Pedro pode estar entre os 11 que começam a partida, mas revelou que ainda tem uma ou duas dúvidas para o ataque da seleção. Os colombianos são rivais diretos dos brasileiros por uma vaga no mundial.



