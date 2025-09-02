Seleção Brasileira se prepara para últimas rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo

Aos 27 anos, Jean Lucas recebeu a oportunidade da vida ao ser chamado por Carlo Ancelotti. "Meu pai e minha mãe já fizeram de tudo. Já venderam roupa, meu pai já vendeu salgado, já fizeram de tudo para realizar o meu sonho de ser jogador de futebol", conta o jogador do Bahia, que tem o mesmo desafio de outros 23 convocados: se manter no time até a Copa do Mundo.

Para isso, é bom também saber outro idioma. O técnico é italiano. O auxiliar é inglês. Mas o importante na Seleção é que a língua não seja uma barreira. A comissão técnica estrangeira trabalha para ajudar os novatos e os jogadores experientes a conquistarem outro sonho: ser campeão do mundo no ano que vem.

O atacante João Pedro começou no Fluminense e hoje está no Chelsea. O início no clube inglês foi meteórico. Cinco gols em seis partidas, e o título do Mundial de Clubes. Agora, o objetivo dele é voltar a fazer gol, no Maracanã, quinta-feira contra o Chile.

"Agora as pessoas me olham de outra forma, cada vez vão esperar mais de mim. Pretendo desempenhar meu futebol em campo e que os torcedores sejam muito felizes comigo na Seleção", afirma João Pedro.

