Sem metade dos eleitores, partido de Maduro vence as eleições legislativas e regionais na Venezuela

O partido do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, obteve uma vitória expressiva nas eleições legislativas e regionais. O partido conquistou 23 dos 24 governos estaduais e garantiu maioria absoluta no parlamento. As eleições, realizadas no domingo (25), foram marcadas pela baixa participação popular. De acordo com dados do governo venezuelano, apenas 42,6% dos mais de 21 milhões de eleitores compareceram às urnas. A oposição boicotou o pleito, não apresentou candidatos e pediu que a população se abstivesse de votar. A votação elegeu, pela primeira vez, um governador, oito deputados e parlamentares regionais para o Essequibo, região disputada com a Guiana.



