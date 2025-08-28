Senado aprova projeto de combate a 'adultização' para proteger crianças no ambiente digital

O Senado aprovou há pouco o projeto de combate a 'adultização'. O texto prevê medidas para ampliar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com regras mais claras para usuários e plataformas. Só quatro senadores votaram contra o projeto.

O objetivo é prevenir crimes de pedofilia e exploração menores em redes sociais, sites, jogos eletrônicos e aplicativos. Devem ser adotadas medidas como verificação de idade, facilitação do controle dos pais nas redes, proteção contra exploração sexual e privacidade. As redes sociais devem garantir, por exemplo, que haja vinculação dos sites feitos para crianças e adolescentes a um responsável. O descumprimento pode levar a multas e gerar até a suspensão da rede social.

A proposta determina que as empresas guardem por seis meses os dados do usuário responsável pelos conteúdos compartilhados. O projeto já passou na Câmara e segue agora para sanção do presidente Lula.

