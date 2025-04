A produção de soja no Brasil deve aumentar em mais de 13% neste ano, com mais de 164 milhões de toneladas, segundo o IBGE. A situação precária das rodovias ameaça o escoamento da safra em Mato Grosso, principal produtor do país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!