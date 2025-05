Sobe para 43 o número de mortos no conflito entre Índia e Paquistão

Subiu para 43 o número de mortos no conflito entre Índia e Paquistão. Durante a madrugada (7), a Índia lançou ataques aéreos. As bombas atingiram uma mesquita e diversas casas na Caxemira. Essa é uma região de maioria muçulmana dividida entre os dois países e disputada por eles desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947. Índia e Paquistão possuem armas nucleares, e autoridades internacionais temem a escalada de violência na região.



