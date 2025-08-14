Solução duradoura para o tarifaço seria um acordo do Brasil com os EUA, dizem especialistas

Economistas ouvidos pelo jornalismo da RECORD explicam que o apoio às empresas acerta no curto prazo, mas que a solução duradoura é um acordo com os EUA. O pacote de apoio ao setor de exportação deve ajudar a equilibrar as contas das empresas que vendem para os EUA, depois do tarifaço. A Federação das Indústrias de São Paulo manifestou apoio ao plano. Para a Fiesp, as medidas ajudam a preservar empregos e demonstram compromisso com a defesa dos setores produtivos do país. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, a medida poderá mitigar parte das perdas imediatas.



