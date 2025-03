Somente 17% das cidades no mundo têm o ar dentro dos níveis aceitáveis de poluição, indica relatório

A maior parte do mundo tem hoje o ar poluído e somente 17% das cidades estão dentro dos níveis aceitáveis, segundo o Relatório Mundial da Qualidade do Ar, que analisa o monitoramento de 138 países. 19 das cidades mais poluídas do planeta estão na Ásia, sendo 13 somente na Índia. Nenhuma cidade brasileira foi citada. Especialistas alertam que a poluição pode ser maior porque muitos lugares não são monitorados.



