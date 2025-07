SP: começa o julgamento de motorista de carro de luxo que provocou a morte de uma jovem em 2020

Começou em São Paulo o julgamento do motorista de um carro de luxo, que provocou a morte de uma jovem num acidente, em junho de 2020. O veículo em que estava Sophia Menegati, de 18 anos, foi atingido no semáforo pelo automóvel de Vicente de Paulo Mautone Junior. Uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada no carro do motorista, mas o teste do bafômetro não foi realizado.



