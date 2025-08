SP: Estado registra dez acidentes de trânsito com morte por dia no primeiro semestre de 2025

Acidentes de trânsito mataram, em média, dez pessoas por dia no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano. Em muitos casos, os motoristas estavam embriagados. Em Cotia, na Grande São Paulo, um homem foi preso após atropelar oito pessoas, sendo que uma delas morreu. Segundo a polícia, ele dirigia alcoolizado. Especialistas alertam que a combinação de álcool e direção continua sendo uma das principais causas de tragédias nas ruas.



