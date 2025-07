SP: Estado registra mais de 3 mil carros furtados ou roubados dentro de estacionamentos

Mais de 3 mil carros foram furtados ou roubados de dentro de estacionamentos em 2025 no estado de São Paulo. A média é de 17 ocorrências por dia. Muitas vezes, o dono do veículo fica no prejuízo. Foi o que aconteceu com o cliente que deixou o carro no estacionamento de um restaurante no estado. O furto aconteceu um mês atrás e até hoje o dono, que tem seguro, não sabe se vai ser reembolsado.



