SP: policial baleado em Paraisópolis faz reconhecimento de homem que roubou a arma dele

O policial baleado na semana passada na comunidade de Paraisópolis foi a delegacia fazer o reconhecimento do homem que teria roubado a arma dele. O cabo Santana já está bem e falou com o Jornal da Record como foram os momentos de tensão na perseguição e no hospital. Na última quinta-feira (07), o policial participou da perseguição a criminosos envolvidos em três roubos consecutivos, na zona sul de São Paulo. A bordo de uma moto, cabo Santana, de repente, se viu sozinho na comunidade de Paraisópolis. Ele abordou um dos suspeitos e, quando, tentava domina-lo, o homem atirou a queima roupa no pescoço do PM.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!