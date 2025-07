SP: Quase dez mil pessoas são vítimas de estelionatários só nos primeiros cinco meses do ano

Quase dez mil pessoas foram vítimas de estelionatários no estado de São Paulo. Esses números se referem aos cinco primeiros meses do ano; um aumento de mais de 10% em comparação ao mesmo período de 2024. Uma mulher, que preferiu não se identificar, foi uma dessas vítimas. Ela pediu um empréstimo para ajudar um parente e entrou em contato com uma suposta empresa. Porém, o valor só seria liberado mediante ao pagamento de taxas. A mulher fez transferências para contas de pessoas físicas, o empréstimo nunca saiu e ela ficou com um prejuízo de quase R$ 9 mil.



