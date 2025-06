SP registra 175 mortes por Síndrome Respiratória Aguda neste ano

175 pessoas morreram este ano na cidade de São Paulo de Síndrome Respiratória Aguda. Um aumento de 127% em relação ao mesmo período do ano passado. Em todo brasil, o número de casos dobrou no mês passado. A maioria chega aos postos de saúde com febre, coriza e até dificuldades para respirar. O quadro clínico, segundo os médicos, se torna ainda mais grave nos pacientes que não tomaram a vacina contra a gripe.



