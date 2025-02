STF inicia debate sobre manutenção das restrições para operações policiais em comunidades do RJ

O Supremo Tribunal Federal começou a decidir se manterá as medidas de restrição para operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. O relator, ministro Edson Fachin, votou pelo afastamento de agentes de segurança envolvidos em mortes. O julgamento foi suspenso e deve retornar à pauta do supremo em março. Entre as medidas analisadas, estão o uso de câmeras corporais por agentes de segurança e o alerta para escolas e unidades de saúde sobre as operações que serão realizadas.