STF mantém, por unanimidade, condenação de Carla Zambelli a dez anos de prisão

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve, por unanimidade, a condenação da deputada federal licenciada Carla Zambelli a dez anos de prisão. Todos os ministros da primeira turma do STF seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. A defesa da deputada licenciada pedia a absolvição, alegando falta de acesso a todas as provas produzidas durante a investigação. Os advogados também contestavam a condenação de pagamento de multa de R$ 2 milhões por danos coletivos.



