Supostas agências de modelo focam em público idoso, mas somem após pagamento de ensaio

Agências de modelo estão atraindo pessoas acima de 60 anos pelas redes sociais com promessas de ensaios fotográficos e comerciais. Para participar, no entanto, os candidatos precisam pagar uma taxa de agenciamento que pode chegar a R$ 4 mil. Muitas vítimas parcelam esse valor no cartão ou pegam dinheiro emprestado, acreditando que terão retorno financeiro. Mas, na prática, ficam no prejuízo. Uma das vítimas, sem familiaridade com tecnologia, pediu ajuda a um agenciador para efetuar o pagamento pelo celular - e acabou com o aparelho clonado, perdendo quase R$ 3 mil.



