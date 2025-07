Suspeito de ordenar expulsão de moradores de bairro do interior do Ceará é preso em São Paulo

Foi preso em São Paulo um suspeito de comandar o tráfico de drogas no interior do Ceará e ainda intimidar e ordenar a expulsão de moradores. Cerca de 2 mil pessoas deixaram o local por medo dos criminosos. Os investigadores acreditam que a presença da polícia no distrito fez com que o suspeito mudasse de estado. Ele já era monitorado havia pelo menos uma semana. Uiraponga está no centro de uma disputa de integrantes de uma mesma facção que lutam pelo domínio do tráfico de drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!