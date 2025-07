Suspeitos de se passarem por advogados são presos em SP

Dois suspeitos de se passarem por falsos advogados foram presos em São Paulo. Eles abordavam pessoas que tinham ações na Justiça e aguardavam por indenizações. O grupo é suspeito de movimentar R$ 1 milhão com as fraudes. Os criminosos foram localizados na zona leste da capital paulista e presos preventivamente. A polícia acredita que o grupo é bem estruturado, inclusive com divisão de tarefas. Um carro foi apreendido com um dos suspeitos.



