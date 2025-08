Tarifa de 50% aplicada pelos EUA atinge as exportações de aço e de pescados no Brasil

A tarifa de 50% atinge em cheio as exportações do Ceará, principalmente, de aço e de pescados. De janeiro a junho deste ano, 51% das exportações do estado tiveram como destino os Estados Unidos. Nenhum outro estado brasileiro depende tanto do mercado americano. Em 2024, somente em pescados, o Ceará exportou 52 milhões de dólares para o mercado americano.