Tarifaço de Trump: comitiva de senadores brasileiros chega aos EUA para ajudar nas negociações

A menos de uma semana do início do tarifaço americano, uma comitiva de senadores brasileiros chegou aos Estados Unidos para tentar ajudar nas negociações. A relação entre os dois países segue delicada com a possibilidade de novas sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal e do governo brasileiro.



