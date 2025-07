Tarifaço de Trump: empresários se preocupam com o destino dos alimentos exportados aos EUA

Com a proximidade do tarifaço, empresários e associações do agronegócio estão preocupados com o destino dos alimentos para serem exportados aos Estados Unidos. A manga, a uva e outras frutas processadas, como o açaí, são as que mais dependem do mercado dos EUA, destino de 90% das exportações brasileiras. Segundo a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas, esses setores exportaram aos Estados Unidos mais de R$ 800 milhões em 2024.



