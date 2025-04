Tarifas cobradas pelos EUA provocam reações de vários setores da indústria brasileira

As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros já provocaram reações em diversos setores da indústria nacional. Enquanto alguns empresários veem riscos, como no setor químico, onde o benzeno, antes isento, agora terá taxa de 10%, outros enxergam oportunidades. É o caso dos calçados e têxteis, que podem ganhar espaço no mercado americano devido a taxas menores que as aplicadas a concorrentes asiáticos. No entanto, há preocupação com um possível aumento de importações asiáticas no Brasil, caso esses países busquem novos mercados. A OMC alerta que as medidas podem reduzir em 1% o comércio global até 2025.



