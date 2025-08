Tarifas impostas pelos EUA aos produtos brasileiros entram em vigor nesta quarta (6)

As tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros entrou em vigor nesta quarta-feira (06). Empresários estão preocupados com a saúde financeira das indústrias e a manutenção dos empregos. Na bolsa de valores, o dólar caiu e registrou o menor valor desde o anúncio do tarifaço extra de 50%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!