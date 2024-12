Uma técnica pioneira para combater tumores de pâncreas é realizada pelo hospital Moriah, em São Paulo. O procedimento minimamente invasivo pode substituir cirurgias tradicionais. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, só em 2022, mais de doze mil brasileiros morreram por causa de tumores no pâncreas. A nova técnica é uma opção para aprimorar os tratamentos contra a doença.