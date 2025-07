Temperaturas despencam no Sul do país após passagem de ciclone extratropical

No sul do país, as temperaturas despencaram depois da passagem do ciclone extratropical. Principalmente nas regiões mais altas. Em São Joaquim, Santa Catarina, os termômetros passaram de quatro graus negativos. Foi a temperatura mais baixa da região. Várias áreas do município amanheceram com gelo cobrindo o campo.



