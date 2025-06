Tempestade de granizo assusta moradores da serra catarinense

Uma chuva de granizo assustou moradores da serra catarinense nesta segunda-feira (9). Nas cidades de São Joaquim e Ubirici, ruas e estradas ficaram cobertas de gelo, o que prejudicou o trânsito local. Houve registro de acidentes em pontos isolados, mas sem feridos. As autoridades seguem em alerta, já que uma nova massa de ar polar deve alcançar sobre o estado nos próximos dias, com frio intenso e probabilidade de geada.



