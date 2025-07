Termina nesta segunda (14) prazo para PGR apresentar alegações sobre suposta tentativa de golpe

Termina nesta segunda-feira (14) o prazo para a Procuradoria-Geral da República apresentar as alegações finais sobre o processo da suposta tentativa de golpe de Estado. A PGR pode pedir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus: o ex-ministro da Casa Civil, general Braga Netto. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. O ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O ex-ministro do gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. O ex-ajudante de ordens da presidência, tenente-coronel Mauro Cid. E o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Eles respondem por cinco crimes.



